La techno se démocratise

Les Neuchâtelois aiment de plus en plus taper du pied. Ces dernières années, des collectifs de techno ont vu le jour dans le canton, comme « Tech with us » ou encore « Tech no war » qui organisent des soirées ou festivals dédiés à ce style de musique. La Case à Choc également propose des événements appelés « Subliminal ». Bien loin du cliché de la musique agressive qui n’a aucune mélodie, la techno semble séduire les 16-30 ans. Selon Nadia Mitic, chargée d’accompagnement des artistes de La Case à Choc et experte en musiques actuelles, ce genre musical crée de nouvelles communautés inclusives et bienveillantes. « Le manque de débouchés peut stresser les jeunes, c'est une manière de se défouler sur de la musique, assez sainement », relève-t-elle.