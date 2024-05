Entente sur l’occupation d’une maison de la Ville à Serrières

Un accord pour la maison du Clos-de-Serrières 25 a été trouvé. La Ville de Neuchâtel et Neuchâtel Art et Patrimoine (NAP) ont signé une convention, indiquent les autorités ce vendredi. La Ville a accepté de prêter le bâtiment et le jardin au collectif « jusqu’à une réaffectation future ». En échange, l’association NAP s’est engagée à payer les charges et entretenir le lieu, précise un communiqué.

Un collectif de l’association socioculturelle occupait la maison appartenant à la Ville au Clos-de-Serrières depuis début mai. Il prévoit d’y organiser des résidences artistiques afin de « dynamiser la vie de quartier ». /comm-gtr