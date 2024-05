SolidaritéS voit d’un bon œil l’arrivée du PCR

Le renforcement de la gauche radicale est une bonne chose. SolidaritéS à Neuchâtel voit d’un bon œil la renaissance du Parti communiste révolutionnaire suisse (PCR). Celui-ci a été fondé le week-end dernier à Berthoud, dans le canton de Berne, 84 ans après son interdiction en 1940. La formation neuchâteloise ne craint pas de perdre des membres avec l’arrivée de ce nouveau parti.

Zoé Bachmann, militante à SolidaritéS, espère que les deux groupes pourront se rejoindre sur certains points. Mais il y a aussi des points de divergence. « C’est clair que dans la lutte des classes ouvrières et populaires pour de meilleures conditions de vie et de meilleures conditions de travail on pourra trouver des terrains d’entente. En revanche, pour le moment, dans ce que l’on a pu voir, la question climatique est absente de leur discours. De même que le féminisme intersectionnel qui nous est cher ».