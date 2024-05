Donner son avis sur l’école, c’est possible

De son côté, le Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois regrette de ne pas avoir été approché pour définir les questions. Le SAEN qui espérait un peu plus de ces Assises. « On a senti, parmi les enseignants, une vraie envie de participer, mais finalement ça n’a jamais vraiment démarré et on a peur que ça ne démarre jamais », explique son président, Pierre-Alain Porret. En effet, seuls deux véritables événements sont au programme d’ici la fin de l’année. La journée des Assises, le 4 juillet, et une journée dédiée à la valorisation de la profession enseignante, le 5 décembre. « On reste sur notre faim. On a besoin de se rencontrer, de discuter et d’échanger sur l’avenir de l’enseignement », conclut Pierre-Alain Porret.

Quant au questionnaire, ses résultats devraient être connus l’hiver prochain. /rgi