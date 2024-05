Les jeunes et les médias : une histoire d’amour à comprendre

Comment gérer les défis générés par l’éducation des jeunes à l’information et aux médias ? C’est la question qui sera posée ce soir lors de la table ronde d'un café scientifique de l’Université de Neuchâtel. Journalistes, chercheuse et académiciens vont tenter de comprendre les liens entre journalistes, enseignants et jeune public. Professeure en sciences de l’information et de la communication aux Universités de Lorraine et intervenante, Anne Cordier a montré dans ses recherches que les jeunes s’intéressaient de manière importante à l’actualité, contrairement aux idées reçues. « Il y a un vrai intérêt pour les informations de la part des jeunes. C’est un intérêt pour les informations du point de vue de l’enfant ou de l’adolescent, ce qui est normal. Cela se manifeste sur les informations ayant trait aux loisirs, aux centres d’intérêt, mais aussi aux sujets de société, notamment les questions de genre », analyse Anne Cordier.