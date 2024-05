Un jour de plus pour l’AR Mood Festival

L’AR Mood Festival comptera désormais trois jours de fête. Pour les organisateurs, la 3e édition, qui se tient du 24 au 26 mai, s’annonce « intense ». La manifestation fleurisanne comptera 13 Food-Trucks aux saveurs du monde entier, quatre bars, des concerts pop, folk et rock et un kids park. Les 12 concerts, entièrement gratuits, compteront sur la présence d’Anthony Trice le vendredi, du duo fribourgeois Lo&vie et le DJ Igor Blaska le samedi. Les enfants pourront profiter, pour 5 francs par jour, de l’Apex Kids Park, comprenant des châteaux gonflables, des maquillages et des ateliers. Une Silent Party sera d’ailleurs organisée pour les petits, samedi en fin d’après-midi. Dans le communiqué paru mardi, les organisateurs assurent avoir prévu des navettes gratuites pour compléter l’offre du Somnambus de Val-de-Travers, toutes les 30 minutes dès minuit. Les visiteurs sont attendus dès 16h et jusqu’à 2h vendredi, entre 11h et 3h le samedi et entre 11h et 19h le dimanche. Le programme complet du Festival est disponible sur son site internet.

Finalement, la Place de Longereuse sera inaccessible à partir du mercredi 15 mai, son écopoint sera indisponible du 22 au 27 mai. Les bennes à carton et papier seront déplacées à l’écopoint de la Pénétrante. /comm-fba