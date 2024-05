Un duo à la tête de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse

La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse présente ses têtes dirigeantes. L’association a nommé Olivier Schinz en tant que directeur exécutif de la manifestation et la spécialiste des arts vivants Simone Töndury comme directrice artistique. Les deux auront pour tâche « de faire rayonner les propositions artistiques régionales et de les faire rentrer en dialogue avec des artistes nationaux et internationaux », indique l’association La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle 2027 dans un communiqué mardi.

D’origine grisonne, Simone Töndury est actuellement programmatrice arts vivants à la Bâtie – Festival de Genève après avoir occupé le même poste au festival de la Cité à Lausanne entre 2014 et 2021. Ancien conservateur adjoint au Musée d’ethnographie de Neuchâtel, Olivier Schinz est actuellement chef de projet pour l’association La Chaux-de-Fonds capitale culturelle depuis 2021.







Réorganisation à venir



L’association précise encore que son organisation sera revue et que sa nouvelle composition sera annoncée prochainement. Une « période cruciale » puisque les législatifs communaux, cantonaux et fédéraux se prononceront sur les crédits en lien avec Capitale culturelle suisse. /comm-gtr