SOS Faons Neuchâtel : c’est quoi ton truc ?

Sauver les faons de la fauche des champs, c’est la mission de ce projet « SOS Faons Neuchâtel », porté par la Fondation SOS Chats Noiraigue

En période printanière, ces petits faons n’ont pas encore d’instinct de survie. Sans odeur pour éviter l’attention de prédateur, ils deviennent indétectables pour un agriculteur, sans la technologie que propose gratuitement SOS Faons Neuchâtel. Des drones munis de caméras thermiques qui permettent de détecter si un animal se trouve dans un champ avant sa fauche.

Instigatrice du projet, Aurore Lecerf était dans la Matinale pour nous expliquer son fonctionnement, et les besoins pour intervenir le plus souvent possible :