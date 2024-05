Primer l’excellence de l’Arc jurassien

L’association intercantonale arcjurassien.ch lance un appel à candidature. Le « Prix de l’Arc jurassien » est doté de 20'000 francs et vise à récompenser un ou plusieurs projets exemplaires. Ceux-ci doivent mettre en valeur l’excellence et les spécificités de la région, qui réunit les cantons du Jura, de Neuchâtel, le Jura vaudois, les arrondissements du Jura bernois et de Bienne. Les artistes, entrepreneurs et simples citoyens peuvent présenter leur réalisation qui ont un impact sur le dynamisme régional. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er septembre. /comm-ncp