Projet redimensionné pour la Petite Rochette à Neuchâtel

Pour ménager le voisinage et limiter le trafic, l’accès à la Petite Rochette se fait désormais par l’avenue de la Gare et non plus par la place du Tertre. Des exceptions restent possibles pour les personnes à mobilité réduite.

La Petite Rochette est actuellement en travaux. Les propriétaires prévoient de refaire la cuisine et les sanitaires en plus des chambres. Le chantier se concentre sur l’intérieur. Si tout se passe comme prévu, Rainier Biétry espère avoir terminé ces éléments d’ici l’été prochain.

Les travaux visent aussi à remettre au jour la valeur patrimoniale du lieu. « La partie la plus ancienne est la plus solide. Dans le fond, on doit plutôt réparer ce qui a été fait les 100 dernières années », explique le propriétaire. Des éléments de béton et de fer sont apparus que la famille s’attèle aujourd’hui à éliminer pour remettre de la pierre et du bois et retrouver ainsi la forme d’origine.