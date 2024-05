Nombreux contrôles routiers pendant l’Ascension

La Police neuchâteloise a été vigilante pendant l’Ascension. Dans un but de prévention et de répression, la sécurité routière a été renforcée le week-end dernier dans le canton de Neuchâtel. Des contrôles de vitesse ont notamment été effectués avec des jumelles laser, ce qui a permis de révéler plusieurs infractions graves, précise la police dans un communiqué transmis ce lundi. Trente-neuf véhicules ont été interceptés pour des vitesses de 105 à 130 km/h sur des tronçons limités à 80 km/h. Parmi eux, 18 conducteurs risquent un avertissement, cinq un retrait de permis d’un mois et 16 un retrait de permis de trois mois. Le communiqué précise que les sanctions peuvent être aggravées en fonction des antécédents des conducteurs en cause. Durant l’Ascension, la police a également constaté dix accidents de circulation, dont six ont fait un total de sept blessés, comprenant deux motards. Les contrôles de ce genre seront répétés, précise encore le communiqué, notamment lors des week-ends prolongés, pour « poursuivre les efforts en matière de sécurité routière ». /comm-fba