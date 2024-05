Élections communales : le bilan de Mauro Moruzzi après la défaite des Vert’libéraux

Ambiance pesante ce dimanche après-midi au stamm des Vert’libéraux. Le parti était réuni au centre-ville de Neuchâtel pour prendre connaissance des résultats du second tour de l’élection à l’exécutif. Et pour épauler Mauro Moruzzi. Le conseiller communal sortant a eu besoin de soutien : il termine au dernier rang et n’est donc pas reconduit. Même l’indépendant Gilles Crelier le devance.

Cette non réélection, « on savait que c’était la variante la plus probable » depuis les résultats du 1er tour du 21 avril, explique Mauro Moruzzi. Les sympathisants ont tenté d’inverser la tendance : « on y a tous un peu cru », mais « ça n’a pas suffi ».