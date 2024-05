Élections communales : le PLR s’effondre

Les quatre premiers sièges reviennent à deux socialistes, Jonathan Gretillat et Julie Courcier Delafontaine, et à deux vertes, la sortante Nicole Baur et Johanna Lott Fischer.

Le sortant vert’libéral Mauro Moruzzi n’est pas réélu et arrive derrière l’indépendant Gilles Crelier qui se présentait sous la bannière Oser l’inédit. Malgré la perte d'un siège, c'est sous les applaudissements que les deux candidats PLR ont été accueillis par leurs partisans dimanche.