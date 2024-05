Plus de 1500 jeunes choristes ont débarqué à Neuchâtel

Favoriser la rencontre et le partage

Pour Sébastien Frochaux, le festival est important pour les chœurs suisses, car il permet aux jeunes de se rencontrer et de se rendre compte qu’il est possible de faire des choses collectivement dans une ambiance bienveillante. En plus des représentations publiques, les choristes peuvent profiter d’ateliers de toutes sortes menés par des professionnels. « Il n’y a pas de concours, rappelle le co-président, nous ne sommes pas là pour se comparer les uns aux autres. »