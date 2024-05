Le POP roule pour les cyclotouristes à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds n’en fait pas assez pour les cyclotouristes. C’est la conviction du POP, qui demande au Conseil communal de développer cet accueil en installant par exemple des pompes à vélo et bornes de réparation en libre-service. La résolution des popistes sera bientôt traitée au Conseil général.

La Métropole horlogère est idéalement située, entre Bâle et Nyon, sur l’axe le plus fréquenté en Suisse par les amoureux de la petite reine. Et pourtant, la ville n’offre aujourd’hui… qu’une seule pompe à vélo en libre-service, à la rue de la Serre, installée par un privé. Pas très pratique, notamment le week-end, quand les magasins de vélo sont fermés…

Il y aurait « plein de petits détails » à améliorer, « des investissements modestes » à consentir, estime l’auteur du texte, Olivier Beroud, qui passe régulièrement ses vacances à vélo. Par exemple, la mention de l’altitude sur les panneaux d’entrée de ville : « C’est de la pub gratuite, parce que les cyclistes adorent montrer sur les réseaux sociaux à quelle altitude ils sont montés ».