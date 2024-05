Poésie en arrosoir cherche la Force P

Susciter des émotions par les mots et les silences, les rythmes et les rimes, les sons et les harmonies. Pour la 22e fois, Poésie en arrosoir invite le public à explorer la dimension infinie et universelle de cet art.

En juillet, le cœur d’Evologia à Cernier oscillera entre intimité et identité, deux thématiques qui rythment la programmation du festival. Elles seront déclinées notamment par Barbara Pravi, cette autrice, compositrice et interprète connue pour ses engagements en faveur des droits des femmes. Les moins concernés se souviendront d’elle pour sa chanson « Voilà » qui l’a amené à la deuxième place du Concours Eurovision de la chanson en 2021. À Cernier, Barbara Pravi proposera un concert inédit, prémices de sa nouvelle tournée et d’un album annoncé pour l’automne.

Elle précèdera sur la scène de la Grange aux concerts Catherine Ringer que certains connaissent mieux comme la chanteuse et compositrice des Rita Mitsouko. Pas de rock au programme, mais des textes qu’Alice Mendelson a publié alors qu’elle avait 95 ans. Des mots qui racontent « L’érotisme de vivre ».

Avec sa création « Force P », la compagnie Poésie en arrosoir emmènera le public dans les serres et les Jardins extraordinaires d’Evologia pour une exploration du monde de la poésie. Un spectacle laboratoire qui s’inspire du livre de Jean-Pierre Siméon « Petit éloge de la poésie ».