Les cow-boys sont de sortie à Boudevilliers

L'événement, qui a lieu tous les deux ans depuis 1996, propose différentes prestations à des tarifs variables.





Une programmation pour tous

Le programme débute avec des performances de groupes de rock locaux, comme « Sang d'Ancre », qui se poursuivront dans une ambiance country-rock. Samedi soir, la musique prendra une tournure plus country, avec des groupes comme « HillBilly Rockers » (France) et « Rock'N'Rodéo » (Allemagne). Dimanche, l'événement se concentrera sur les familles pour la fête des mères. Une série d'activités ludiques comme un taureau mécanique, des jeux pour enfants et des ateliers de maquillage sont prévues. La fameuse « Mala-mine », qui permet aux enfants de chercher de l'or, sera également l’un des temps forts de la journée.