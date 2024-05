Il joue avec les stars du Rock

De rencontre en rencontre, Chris Declercq multiplie les collaborations avec de grands noms de la musique rock. Le guitariste des Guns N' Roses ou encore le chanteur de Motorhead, jusqu’à rencontrer son chanteur préférer Bruce Dickinson, le chanteur d’Iron Maiden. Après les auditions, le chanteur l’invite à prendre part à sa tournée et lui propose même de collaborer sur un morceau de son nouvel album : « Rain on the graves ». Un rêve devenu réalité pour le guitariste de 37 ans.