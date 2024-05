Concept d’épicerie inédit à Rochefort

Cette épicerie autonome fera la part belle aux produits du terroir. « C’est une volonté du Conseil communal et du Conseil général », appuie François Beutler. « Si les fournisseurs sont encore à définir, il devrait y avoir des produits laitiers issus de fromageries alentour, de la viande de boucheries, sûrement des fruits et légumes du Seeland ». En revanche, et pour des questions de contrôles, il n’y aura pas de vente d’alcool et de tabac.