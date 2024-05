Immersion dans le 7e art africain

Documentaire, fiction, drame, comédie, une programmation diverse et variée, mais avec un point commun : la gent féminine. Le cinéma féminin, c’est le thème de la 15e édition du Festival international de films d’Afrique et de la diaspora qui a lieu au Théâtre du Pommier à Neuchâtel. L’évènement démarre ce jeudi et se tient jusqu’à dimanche soir. Les spectateurs pourront découvrir huit films - tournés en Afrique, mais aussi en Suisse et en France - réalisés par des femmes. Le fondateur et directeur du festival, Zal Saliou Ndiaye « voulait rendre cet hommage aux femmes qui abattent un immense travail dans ce domaine-là ». En parallèle des projections, le public pourra découvrir une exposition de portraits de femmes d’Afrique et de la diaspora. « Des femmes résilientes qui ont marqué notre histoire et éveillé nos consciences », souligne Zal Saliou Ndiaye.