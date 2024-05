Val-de-Ruz manque de bois pour ses CAD

La forêt continue de croître à Val-de-Ruz, mais elle le fait plus lentement que par le passé, notamment en raison de la sécheresse qu’elle a subie ces deux dernières années. La Commune, plus grande propriétaire forestière du canton de Neuchâtel, l’a constaté. De plus, ajoute le conseiller communal responsable des forêts, Daniel Geiser, le potentiel de production de bois a été un peu surévalué. Une analyse datant de 2011 fixait le seuil annuel à 20'000 mètres cubes. La gestion d’une forêt demandant une vision à très long terme, à 100, voire 150 ans, la Commune préfère s’en tenir à 15'000, voire 16'000 mètres cubes, dont 70% pour le bois de service et 30% pour le bois énergie.

En temps normal, la quantité extraite des forêts de Val-de-Ruz suffit à peine à alimenter les six chauffages à distance (CAD) vaudruziens. Ceux-ci consomment environ 6'000 mètres cubes par année. Après deux ans de sécheresse, les autorités ont décidé de se montrer prudentes, de moins solliciter ces forêts et de s’approvisionner partiellement en bois énergie à l’extérieur des frontières communales.

Le nouveau projet de CAD aux Geneveys-sur-Coffrane et l’extension prévue de Vivaldis à Cernier et Fontainemelon ne vont pas arranger les affaires de la Commune.