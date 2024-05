Un individu harcelant arrêté à Neuchâtel

La police a interpellé un individu au comportement harcelant et brusque. Un père de famille a signalé vendredi 26 avril dans l’après-midi que sa fille était suivie dans le secteur de la gare de Neuchâtel, indique le communiqué du Ministère public. Une patrouille a ensuite pu interpeller un quarantenaire, qui correspondait déjà à d’autres signalements similaires, voire plus graves.

Le mode opératoire de l’individu consistait à suivre des femmes au hasard dans la rue et dans les transports publics, pour ensuite les aborder avec insistance, avant de leur offrir des fleurs ou des bijoux. Certaines femmes ont également été saisies par les bras ou enlacées par cet homme. On compte à ce jour cinq victimes âgées entre 16 et 40 ans, dont trois ont déposé plainte ces dernières semaines. Ces démarches ont abouti sur une garde à vue, une instruction pénale, puis une détention de quelques jours. L’enquête a été confiée à la police judiciaire. Elle se se poursuit. La police rappelle qu’il est utile et nécessaire de signaler ce genre de comportements harcelants sans délai au 117. /comm-fba