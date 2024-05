Entente trouvée à Pontareuse

C’est la fin d’une saga à Boudry. La Fondation Addiction Neuchâtel annonce mercredi dans un communiqué avoir signé un contrat de prêt à usage officialisant la présence du collectif « Les Hirondelles », sur une partie du domaine de Pontareuse, dont elle est propriétaire.





Six semaines de bras de fer

Le 23 mars dernier, Les Hirondelles ont pris possession illégalement des locaux du domaine de Pontareuse. Le 8 avril, la Fondation Addiction Neuchâtel a émis ses conditions quant à la présence du collectif pour y développer des activités maraîchères. Ces conditions n’ayant pas été réunies à l’échéance fixée, une plainte pénale avait été déposée contre le collectif, qui a finalement quitté les lieux une semaine plus tard.





Échanges continus

Dès lors, des discussions ont eu lieu entre les représentants de la Fondation et du collectif. Après trois rencontres et de nombreux échanges, la Fondation Addiction Neuchâtel constate que les conditions requises ont été remplies. Dès lors, la Fondation Addiction Neuchâtel a décidé de formaliser la présence de l’Association « Les Hirondelles et ses ami-e-x-s » sur le site, par le biais d’un contrat de prêt à usage qui concerne un appartement, les locaux de la ferme du domaine, ainsi qu’un local de réunion.





Solution temporaire

Selon le communiqué, ce contrat de prêt à usage s’étend, dans un premier temps, jusqu’au 30 novembre 2025. Il est renouvelable d’année en année, moyennant un préavis de 6 mois en cas de résiliation. /comm-gjo