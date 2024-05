Guichets fermés pour la première édition de musicÔvignes

MusicÔvignes est sold out. Les organisateurs l’annoncent ce mardi via un communiqué : les quelques 1’200 billets ayant été vendus, aucun ne sera disponible sur place. Le festival de Cressier vivra sa première édition le samedi 1er juin prochain avec entre autres, le groupe de pop-rock suisse 77 Bombay street, la genevoise Stéphane, Lisa Oribasi, DJ Zebra ou encore Last Station.

L’argent liquide ne sera pas accepté dans l’enceinte du festival mais les paiements par carte bancaire et par Twint resteront quant à eux possibles. Les personnes qui souhaiteraient tout de même utiliser de l’argent liquide auront la possibilité de recharger une carte prévue à et effet, à l’entrée du festival. En cas de solde sur cette carte spéciale, les festivaliers seront remboursés par virement bancaire quelques jours après la manifestation.

Enfin, l’utilisation des transports en commun pour accéder au festival est fortement conseillée par les organisateurs. Des navettes ramèneront gratuitement les participants à 2h du matin, en direction de Bienne et Neuchâtel. Un parking gratuit est tout de même à disposition pour les personnes venant avec leur propre véhicule.

Retrouvez le programme complet de musicÔvignes ainsi que des informations supplémentaires sur le site officiel de l’évènement. /comm-jad