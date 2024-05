Compter les oiseaux pour la bonne cause

Cette semaine, en Suisse, on ne compte pas les moutons mais les oiseaux… De mercredi jusqu’à dimanche, c’est la mobilisation annuelle « Oiseaux de nos jardins », orchestrée par l’association BirdLife Suisse. Il s’agit de la plus grande action de science participative du pays.

L’idée, c’est de proposer à chacun de passer une heure dans un parc, un jardin, un balcon, ou un autre lieu où la nature rencontre le milieu construit. Là, le défi est de compter tous les oiseaux que l’on aperçoit, de tenter de les identifier et de transmettre ces données à BirdLife va son site web ou une application pour smartphone, « Guide des oiseaux de BirdLife Suisse ». Ces données sont ensuite collectées et comme l’explique François Turrian, directeur romand de BirdLife, elles composent ensemble une cartographie des effectifs d’oiseaux présents dans le pays, et partant de là, de la biodiversité dans les villes et villages de Suisse.