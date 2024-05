Votations du 9 juin (1/4) : les enjeux de la loi sur l’électricité

La loi sur l’électricité est soumise au peuple le 9 juin. Elle vise à réduire les importations d’énergie durant l’hiver pour garantir l’approvisionnement du pays. Le but du texte est de produire davantage d’électricité indigène grâce au développement des énergies renouvelables. La loi veut donc accélérer les projets solaires, éoliens et hydrauliques avec des procédures simplifiées et des encouragements financiers. Des opposants issus de l’UDC, inquiets pour l’autonomie des communes, et la Fondation Franz Weber qui craignent que la loi risque de prétériter la protection de la nature et du paysage. Notre correspondante au Palais fédéral, Marie Vuilleumier, décrypte ci-dessous les enjeux de cette votation populaire.