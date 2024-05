Fanny Wobmann raconte son enfance en Afrique

Questionnements et discussions

Le questionnement de Fanny Wobmann a eu des conséquences sur ses parents et ses sœurs. « Ils l’ont assez bien accueilli au début. Mais quand je leur ai fait lire la première version du manuscrit et qu’ils se sont retrouvés face à l’écriture (…), ça a été assez compliqué. Ça a surtout déclenché des discussions très enrichissantes et intéressantes qui ont permis d’aborder des sujets qu’on évoquait assez peu. » Ces discussions ont débouché sur un travail de réécriture. Elle a accepté de revoir certains éléments, mais pas d’autres. Fanny Wobmann a également repris contact avec une ancienne amie malgache. « J’ai été de nouveau mise face à une réalité qui n’est pas toujours agréable. Au final, on vit dans des cultures très différentes et on ne se comprend pas toujours très bien. C’est-à-dire qu’on n’a pas le même monde, pas le même point de vue. Et j’ai retrouvé ces incompréhensions dans ce lien qu’on a tissé autour de ce livre. » /sma-sbm