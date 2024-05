Un cycliste retrouvé sans vie à Neuchâtel. Dimanche matin vers 7h, une personne a été retrouvée inconsciente, en bas d’un muret de la place du 12-Septembre vers les Jeunes-Rives. On ne connait pas encore les raisons exactes de la perte de maitrise de son vélo. Le cycliste semble être seul en cause, stipule le communiqué de presse publié lundi. A leur arrivée, le SMUR et les ambulanciers n’ont pu que constater son décès. La victime est un homme de 54 ans domicilié sur le Littoral neuchâtelois. Une instruction a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident. /comm-fba