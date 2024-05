La BiBi 2024 : lumières, caméra, action à Neuchâtel

Les amateurs de cinéma peuvent se réjouir. La Biennale internationale des bobines d'ici (BiBi) revient à Neuchâtel pour sa 5e édition. BiBi reprend du service au cinéma REX ce week-end avec 20 projections au programme. Comme à son habitude, le festival propose des films locaux de tous formats, allant des longs-métrages aux courts-métrages en passant par des clips vidéo.

La soirée de vendredi a notamment été marquée par la projection du film « The Land Within » du réalisateur neuchâtelois Fisnik Maxville. Plusieurs réalisations sont encore à l'affiche ce samedi à l'image de « À mort la sorcière » de Maria Nicollier et Cyril Dépraz, ainsi que « Garçonnières » de Céline Pernet.







Les retombées économiques des tournages

En plus des projections, la BiBi organise samedi à 17h00 une table ronde intitulée « Attirer des tournages en terre neuchâteloise ? Quelles retombées économiques ? », mettant en lumière un projet de fonds incitatif. Jacques Matthey, président de Neuchâtel Films qui organise l'événement, estime que « l’idée est d’expliquer les bénéfices de mettre en place un outil qui attirera les tournages et qui rendra le canton attractif pour des productions cinématographiques ».