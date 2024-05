L’avenir de la Tête de Moine AOP à l’horizon 2050

« On a voulu réfléchir à l’avenir de la Tête de Moine », explique Olivier Boillat, responsable communication à la fondation rurale interjurassienne. L’évènement se déroule ce samedi, de 13h à 14h, à Bellelay, en marge de la 7e édition de la Fête de la Tête de Moine. Cette conférence fait suite à un projet de recherche européen nommé MOVING. Il analyse 23 filières de valeur ajoutée situées en zone de montagne, avec comme perspective, le changement climatique. Les forces, faiblesses et enjeux de la filière Tête de Moine AOP ont été étudiés. Elles seront présentées à l’occasion de cette conférence par Dominique Barjolle, professeur à l’Université de Lausanne, spécialisée dans la question des AOP suisses et des interprofessions.