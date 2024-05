Regroupement des entités administratives cantonales à Tivoli

Déménagement pour le « programme vitamine ». De début mai à fin août 2024, treize entités de l’administration cantonale prendront leurs quartiers rue de Tivoli 28, à Serrières. La Chancellerie d’Etat souhaite, avec ce regroupement, rassembler les administrations et procurer un « nouveau lieu pour entreprendre des démarches officielles ». Cette démarche s’inscrit dans le « programme vitamine », qui vise à équilibrer la présence administrative dans les quatre régions du canton, tout en regroupant les principales à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Cela répond à la demande formulée par les autorités en 2019 de rationaliser les surfaces de bureaux, d’accroître les collaborations internes et d’améliorer l’accessibilité au public.

Accessible par la ligne TransN 102, le train ou le tram et fort de 90'000 visites par an, le site de Tivoli constitue le pôle administratif de Neuchâtel. Les prestations pourront progressivement y être délivrées dans les nouveaux guichets dès le 21 mai. Durant la période de déménagement, des fermetures temporaires des guichets sont attendues, les dates exactes sont consultables sur ce document PDF.

Dans un souci d’adaptation aux habitudes de la population, les horaires d’ouverture pour l’ensemble des prestations et services seront harmonisés. Le nouvel espace accueillera les guichets, salles d’entretien et de réunion, le centre de documentation de l’Office cantonal de l’orientation scolaire et professionnelle, ainsi que des espaces d’attente. Dès le mois d’août, l’entité en charge de l’établissement des documents d’identité (Service cantonal de la population) s’y installera également.

Dans un communiqué, ce regroupement est justifié par « une rationalisation des surfaces nécessaires » et permettant ainsi une économie de loyers et de charges grâce à une « mutualisation » de la zone d’accueil, des guichets et des salles de réunion. /comm-fba