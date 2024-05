Le monde en cause : des tensions migratoires entre Londres et Dublin

La tension monte d’un cran entre Londres et Dublin au sujet de la gestion des migrants. L'adoption d'une loi controversée par le Royaume-Uni et permettant des expulsions vers le Rwanda est notamment en cause. Le texte semble pousser de nombreux migrants à se réfugier en Irlande. Sur place, la situation devient compliquée, tant du point de vue humain que politique. Un campement de demandeurs d’asile a notamment été démantelé dans le centre-ville de Dublin. Le Premier ministre irlandais, Simon Harris, a fait part de son mécontentement. Les explications d’Alexandre Rossé :