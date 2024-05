L’Enfant au cerceau mis en sécurité

L’Enfant au cerceau a une nouvelle fois été malmené. C’est presque un classique pour cette statue en bronze installée dans le parc des Musées à La Chaux-de-Fonds. Réalisée en 1935, elle avait été offerte à la Ville par son créateur, André Huguenin-Dumittan.

La sculpture fait régulièrement l’objet d’actes de vandalisme. Le dernier remonte à la nuit du 29 au 30 avril. La Ville l’a retrouvée couchée dans l’herbe. Le service de l’urbanisme a décidé de la retirer temporairement et de la mettre en sécurité jusqu'à la fin des travaux de réaménagement du parc. Ceux-ci avaient été approuvés par le Conseil général de la Métropole horlogère à la fin du mois d’août 2022. Les élus avaient, à cette occasion, longuement discuté de l’opportunité de fermer le parc des Musées durant la nuit, une fois sa rénovation achevée, pour éviter ce genre de problèmes. Le POP et le Centre étaient d’avis qu’il fallait le garder ouvert. PS et Verts prônaient une fermeture nocturne plus tardive en été et le PLR avait suivi l’avis du Conseil communal, soit des portes fermées en soirée. Incapable de trouver un terrain d’entente, le législatif avait finalement décidé de créer une commission pour discuter du sujet. Le résultat de ses travaux n’est pas connu à cette heure. /comm-cwi