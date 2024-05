Élection à l’exécutif de Neuchâtel : le PLR

La campagne pour l’exécutif de la Ville de Neuchâtel bat son plein. En vue du second tour de l’élection au Conseil communal le dimanche 12 mai, RTN vous présente dans La Matinale les forces politiques en lice.

Le PLR repart avec deux candidats : les conseillers communaux sortants Violaine Blétry de Montmollin et Didier Boillat. Ils sont arrivés respectivement 5e et 6e lors du premier tour des élections communales le 21 avril avec 2'937 et 2'717 suffrages. Christophe Schwarb, chef de campagne du PLR de la Ville de Neuchâtel présentait les valeurs de la liste, ses priorités politiques et les spécificités des candidats ce mardi matin en direct dans La Matinale.