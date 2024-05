Alerte au gaz aux Ponts-de-Martel

Le Conseil communal des Ponts-de-Martel reste « sans voix ». Mardi soir, les séances qui devaient se tenir dans la salle des autorités locales ont dû être suspendues, puis annulées. Et pour cause, aux alentours de 19h, les personnes présentes ont été prises de symptômes similaires à ceux des sprays au poivre ou du gaz lacrymogène. « Il n’y a pas eu de fumée ou de nuage, rien de visible. Mais il y a eu de fortes démangeaisons au niveau des voies respiratoires et des brûlures aux poumons », explique Gian-Carlo Frosio, conseiller communal.