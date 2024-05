Nuit incendiaire à La Chaux-de-Fonds

Deux incendies ont réveillé La Chaux-de-Fonds dans la nuit de mardi à mercredi. Le premier, aux alentours de 3h, concernait un véhicule stationné dans la rue Numa-Droz. Une fois sur place, les pompiers ont rapidement pu éteindre la voiture en feu.

Puis, peu après 5h, c’est un dégagement de fumée provenant des caves des immeubles situés à la rue de la Serre 96 et 98 qui a été annoncé. Les pompiers ont également pu circonscrire le sinistre.

Dans un communiqué, la Police et le Ministère public neuchâtelois explique que douze habitants présents dans les immeubles ont été évacués et contrôlés par le service sanitaire. Six d'entre eux ont été incommodés par la fumée et ont dû être transférés dans les hôpitaux de la région pour des contrôles approfondis.

Ces événements ont nécessité l’engagement du service d'incendie et de secours des montagnes neuchâteloises, des différents services ambulanciers du canton, d’un membre de l’inspectorat de l’Établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), de la protection civile ainsi que l’intervention de la gendarmerie et de la police judiciaire neuchâteloises. Une instruction pénale a été ouverte par le procureur de permanence afin de déterminer les causes et les circonstances du sinistre.

Pour l’heure, rien n’indiquerait que ces incendies soient liés, selon les forces de l’ordre. La Police appelle toute personne ayant été témoin de faits inhabituels dans ce périmètre à la contacter. /comm-cde