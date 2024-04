Une chapelle désaffectée ravagée par les flammes à Corcelles-Cormondrèche

Un incendie s’est déclaré tôt ce mardi matin dans un champ de La Prise-Imer, au-dessus de Corcelles-Cormondrèche. La Police neuchâteloise a été avisée à 5h28 d'un dégagement de fumée. Sur les lieux, elle a constaté que la chapelle désaffectée était en feu. Cet événement a nécessité l’engagement du détachement de premier secours de Cortaillod avec 15 pompiers et quatre véhicules. Aucune victime n’est à déplorer.

Une instruction pénale a été ouverte par le procureur de permanence afin de déterminer les causes et les circonstances du sinistre. Dans ce cadre-là, toute personne témoin de faits inhabituels entre Rochefort et Corcelles-Cormondrèche peut prendre contact avec la Police neuchâteloise au 032 889 9000. /comm-swe