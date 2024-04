La Maison de Naissance Tilia assure son avenir

La Maison de Naissance fera perdurer ses activités pour les dix prochaines années. L’association neuchâteloise d’aide à l’accouchement a trouvé un accord avec le propriétaire de ses locaux actuels au Chemin des Valangines, annonce-t-elle ce mardi dans un communiqué. Ce dernier avait notamment émis le souhait de rénover son bien et de mettre en location trois appartements. « Aucun autre local n’avait répondu idéalement aux critères nécessaires pour l’exploitation d’une maison de naissance : proximité avec le RHNe, facilité d’accès et bâtiment unique », précise Tilia.





Rénovation complète au programme

La Maison de Naissance sera également rénovée : la cuisine et les salles de bains seront remises à neuf et un nouvel étage de deux pièces et demi sera aménagé dans les combles, ce qui permettra la création de trois chambres d’hôtes supplémentaires pour les familles. La salle principale d’accouchement sera toujours opérationnelle durant les travaux et un bungalow sera installé dans le jardin afin de remplacer les chambres en rénovation. Pour financer ces aménagements, l’association mène une recherche de fonds à hauteur de 80'000 francs, dont 40'000 francs seront récoltés par le biais d’un financement participatif. Des contreparties seront proposées aux personnes qui soutiennent le projet. /comm-edr