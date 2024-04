Dernier jour pour Pierre-Ivan Guyot

Pierre-Ivan Guyot a côtoyé le monde agricole pendant près de 40 ans. Il explique qu’il est difficile de parler de principaux changements pendant ce laps de temps, mais « ce qui est sûr, c’est qu’il y a beaucoup de pressions maintenant et à divers titres. Il y a les pressions climatiques, ça s’est vu encore ces derniers jours avec le gel dans les vignes, la sècheresse en 2022, etc. Ce sont des choses que les agriculteurs comprennent bien et supportent assez bien avec beaucoup de résilience. » Les pressions au niveau politique sont beaucoup plus compliquées, relève Pierre-Ivan Guyot, avec les initiatives des dernières années. Que ce soit celle sur les pesticides, l’eau propre ou encore la biodiversité qui va être soumise au peuple le 22 septembre de cette année. « Ce sont des initiatives qui sont compliquées à être acceptées par le monde agricole, parce qu’elles dénotent d’une incompréhension de ce qui se passe dans l’agriculture et d’une non-reconnaissance de tout le travail bien fait. »

La politique agricole en Suisse dépend du Parlement fédéral. Les cantons n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre. « On y arrive quand même, par le Parlement cantonal qui nous donne des orientations, par exemple l’orientation bio des domaines agricoles de l’Etat. Ça s’est fait à Neuchâtel et à Val-de-Travers. (…) On voit que la viticulture neuchâteloise a aussi fait d’énormes progrès dans ce domaine, dans le sens où on est recordman suisse en la matière, avec plus de 50% des domaines viticoles ambiants. » Pour sa retraite, Pierre-Ivan Guyot veut pouvoir « prendre le temps, mais j’ai aussi une occupation annexe en tant que président de l’Interprofession du Gruyère qui me prendra du temps. Et pour le reste je prendrai aussi du temps pour ma famille que je n’ai pas suffisamment soignée ces derniers temps. » /sma