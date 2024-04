Un engin pour faciliter les sauvetages

Zones dites dangereuses

C’est dans les zones inaccessibles pour les unités d’intervention que l’augmentation a été la plus forte. Il s’agit d’un périmètre de 8 kilomètres carrés, égal à 1'250 terrains de football.

« Ces zones dites dangereuses se sont les zones du Bas-Lac qui commencent à la hauteur d’Hauterive et qui vont jusque entre les canaux de la Thielle et de la Broye », précise Sébastien Fahrni. Les fonds remontent dans ces endroits et cela force les bateaux d’intervention à rester à distance. Ces zones ne sont donc plus qu’atteignables par les nageurs-sauveteurs. Cela pose problème au niveau de la distance à parcourir pour ces sauveteurs, mais aussi de la difficulté à atteindre les personnes en difficulté puisqu’il y a énormément de roseaux dans ces zones. De plus, cette situation rallonge le temps d’intervention, un temps précieux en cas d’urgence sanitaire.