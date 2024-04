Quatre jeunes scientifiques neuchâtelois se distinguent

Une mention « excellent » et trois mentions « très bien » pour la délégation neuchâteloise à la finale du Concours national de Science et jeunesse. Depuis jeudi, une centaine de jeunes chercheurs venus de toute la Suisse, et donc de Neuchâtel, présentaient leurs projets à l’Université de Fribourg, lors d’une exposition ouverte au public.

Ces élèves issus des écoles de maturité et de la formation professionnelle se sont investis dans leur projet de recherche depuis un an avec pour objectif ultime d’atteindre cette finale.





Quatre Neuchâtelois distingués

Lors de la cérémonie de remise des prix samedi, la Bevaisanne de 17 ans, Olivia Lina Oechsli, s’est vue remettre la meilleure mention, grâce à son travail sur la mentalité conspirationniste. Elle a également raflé le prix spécial « Taiwan International Science Fair (TISF) » décerné par Odd Fellows, Helvetia Loge Nr. 1.

Les trois autres représentants du canton ont obtenu la mention « très bien » : Dimitri Benoit (23 ans), des Ponts-de-Martel, en duo avec le Loclois de 21 ans, Stan Gouvernon, pour leur travail « Calcul de la flexion d’un ski en matériaux composites à moindre coût ». Enfin, le dernier Neuchâtelois primé est Flavien Flückiger (17 ans), avec le travail « Evaluation of the predatory mite Stratiolaelaps scimitus’s efficiency as a biological control agent against Varroa destructor ». L’habitant de Travers a également reçu le Prix spécial «International Summer Science Institute (ISSI)» décerné par l'Institut Weizmann. /cde