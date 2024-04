Les Mascarons jouent Edmond

Un gros défi pour une troupe amateur

La pièce, écrite à l’origine par le Franco-Britannique Alexis Michalik, est jouée depuis 2016 à Paris. « C’est un grand spectacle qui représente un certain défi pour une troupe amateur comme celle des Mascarons », précise Jérôme Jeannin. Au total, la pièce s’étend sur 1h50. « C’est une longue pièce et c’était tout le défi pour nous de la rendre la plus dynamique possible », rajoute le metteur en scène. « À l’origine, le script a été écrit pour le cinéma, il ne faut pas l’oublier. C’est notamment pour ça qu’on change en permanence de lieu entre les scènes », explique Jérôme Jeannin. Les décors ont dû être conçus en conséquence, ils sont entièrement modulables, de sorte que les comédiens puissent facilement les déplacer. « On a dû s’entraîner d’arrache-pied pour effectuer tous ces changements de décor sans que la fluidité de la narration soit impactée », ajoute Jérôme Jeannin.

Un gros défi donc, qui a stimulé les quinze comédiens de la troupe pour fêter leur 50e anniversaire.