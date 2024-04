Le monde en cause : le gouvernement italien accusé de censure

La liberté d’expression et la liberté de la presse sont-elles en danger en Italie ? La question est sur les lèvres de nombreuses personnes après plusieurs affaires qui ont secoué le pays gouverné depuis bientôt deux ans par la Première ministre d’extrême droite Giorgia Meloni. La dernière affaire en date a beaucoup fait parler. Un discours antifasciste a été censuré à la télévision publique. L’écrivain Antonio Scurati qui devait le prononcer a accusé la dirigeante et son parti de vouloir réécrire l’histoire sans reconnaître la Résistance et l’antifascisme. L’éclairage de notre correspondant à Rome, Antonino Galofaro :