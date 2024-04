Découverte patrimoniale à Auvernier

Un morceau de patrimoine mis au jour à Auvernier. Selon un communiqué de la Chancellerie d’Etat, des travaux dans une maison villageoise ont mené à la découverte de plusieurs aménagements datant du 16e siècle. Parmi eux figurent des fenêtres à meneaux cintrés et un plafond à solives moulurées. L’analyse du bois a permis de dater celui-ci à 1504. Un décor peint de style Renaissance qui représente une scène de chasse, avec des personnages, leurs chiens et un cerf est aussi apparu. Le tout accompagné d’ornements floraux. Sur une autre paroi, on voit également des personnages féminins, un ours, un lion ou encore Saint Michel.

Le décor mural polychrome peint sur un enduit à chaux est qualifié de rareté. S’il a échappé à la destruction, c’est parce qu’il a été dissimulé durant plusieurs siècles derrière des boiseries. Le communiqué précise que cette découverte permet d’apporter « un éclairage très intéressant sur la production picturale du dernier quart du 16e siècle ».