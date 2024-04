Avoirs de deuxième pilier : oubliés peut-être, mais pas perdus

En Suisse, 33% de la population serait concernée. « Et de notre côté, plus de 60% des personnes qui ont fait appel à « ToutPile » ont retrouvé de l’argent », souligne Fabrice Grandjean. Selon la RTS, ce sont près de 5,6 milliards de francs d’avoir de deuxième pilier qui sont non réclamés.







Une chasse au trésor des temps modernes

Si chacun peut entreprendre soi-même les démarches de recherche de ses avoirs de deuxième pilier, elles demeurent longues, opaques et complexes. C’est en partant de ce constat que les deux fondateurs de « ToutPile » ont décelé une opportunité. « Nous le faisons gratuitement. Il y a un formulaire à remplir en 2-3 minutes et ensuite tout est automatisé. Vous savez alors où se situe votre argent de deuxième pilier. Dès lors, vous pouvez décider soit rapatrier l’argent vous-même, soit nous confier cette mission ». C’est cette deuxième phase, facultative, qui assure la viabilité financière de l’entreprise. Elle consiste dans l’accompagnement du placement des avoirs de la personne, et c’est là que l’entreprise touche un petit pourcentage sur les rendements, explique Fabrice Grandjean.