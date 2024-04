Agrandissement en vue pour Baud Industries aux Verrières

Malgré la chute des exportations horlogères ces derniers mois, les entreprises fabriquent toujours plus de montres. En tout cas, la demande pour les composants primaires est en augmentation, comme le constate Baud Industries. Son site des Verrières y est dédié, et la cinquantaine d’employés commence à se sentir à l’étroit dans le bâtiment de la zone industrielle de la Glacière. « On est complètement saturé en termes de place », détaille Patrice Bobillier Chaumont, directeur développement et marketing à Baud Industries et dans l’entreprise depuis 28 ans. « On a besoin d’agrandir pour accompagner la croissance de nos clients. » Des clients, qui sont « la plupart des grandes manufactures suisses », qui ont vu leur croissance augmenter petit à petit ces dernières années. Conséquence : le site de production doit être agrandi.