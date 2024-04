Le bostryche particulièrement vorace à Neuchâtel

Si Neuchâtel fait partie des régions les plus touchées, c’est peut-être à cause d’événements météo plus extrêmes qu’ailleurs, comme les épisodes de grêle de 2021 et la tempête de 2023. Il est également possible que les pics épidémiques aient eu lieu plus tôt ailleurs en Suisse et que Neuchâtel ait été frappé plus durement tout simplement parce qu’il restait davantage d’épicéas à infecter.