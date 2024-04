Jo Gutknecht : le NUC « a pris une autre dimension »

Le NUC écrase tout sur son passage. Le club de volleyball de la Riveraine a remporté hier, et pour la cinquième fois consécutive, le championnat de Suisse en dominant Guin en finale des play-off de Ligue A. Le club signe au passage, comme en 2019 et en 2023, un formidable triplé avec les titres conquis en Supercoupe et en Coupe de Suisse. Sans oublier que, lors de cet exercice, le NUC a déjoué tous les pronostics pour se hisser jusqu’en finale de Coupe d’Europe, la CEV Cup.

Invitée dans notre Journal de 12h15 pour revenir sur cette saison « exceptionnelle », la présidente du NUC Jo Gutknecht a expliqué être « très fière, heureuse, mais aussi fatiguée » après de long mois de compétition.