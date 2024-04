Nouvel ingénieur communal à La Chaux-de-Fonds

Nouveau chef pour le Service technique de la Métropole horlogère. Après 14 ans de service, Pierre Schneider prendra sa retraite à la fin juillet, communique mercredi la Ville de La Chaux-de-Fonds. C’est l’actuel directeur adjoint de l’entreprise sd ingénierie Neuchâtel, Marc Arlettaz qui lui succèdera. Ce dernier connait bien la ville, puisqu’il a siégé au Conseil communal entre 2016 et 2020 et qu’il y est domicilié. Marc Arlettaz est ingénieur en génie civil EPFL, avec une spécialisation en transport et mobilité.

Le communiqué précise qu’il œuvrera, aux côtés du Conseil communal et du Service de l’urbanisme, pour « une meilleure gestion des mobilités et une plus grande qualité des espaces publics ». Le nouvel ingénieur communal devra notamment s’occuper de dossiers tels que la mobilité douce, la végétalisation, la ligne directe et les contournements de la ville.

Marc Arlettaz entrera en fonction le 1er juin prochain et il prendra les fonctions de chef du Service technique dès le 1er août. /comm-fba