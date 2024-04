L’USPF siège à Neuchâtel

L’Union suisse des paysannes et des femmes rurales à Neuchâtel. Elle tient sa 93e assemblée générale ce mercredi dans la capitale cantonale. L’USPF est l’une des plus grandes organisations féminines de Suisse avec plus de 50'000 membres. Depuis 2019, elle est présidée par la Neuchâteloise Anne Challandes, également agricultrice au Val-de-Ruz. Elle a indiqué, mercredi dans La Matinale RTN, que ce pendant féminin à l’Union suisse des paysans est important, car « il y a une grande part de femmes qui travaillent dans l’agriculture, on est un tiers de la force de travail. Et il y a au moins une femme qui vit dans chaque exploitation. »